外送員真好賺？年收百萬的真相是...(YouTube/奎丁Zamy)

近來外送服務越來越夯，日前有網友PO出外送員薪資，一個月竟高達12萬元，羨煞不少人。外界好奇外送員真的這麼好賺嗎？根據美女網紅奎丁的YouTube影片，一名曾全職做foodpanda、兼職做Uber Eats的外送員揭開背後真相，他坦言月收10萬不是不可能，但隨著外送司機數量快速增加，現在要達到這個門檻的確有點難度。

這名外送員指出，以foodpanda小粉紅跑單為例，會有一周達標獎勵，15趟300元、40趟800元、60趟1200元；額外獎勵則是細分成4趟55元、8趟170、12趟280元、15趟390元。雖然兩種獎金只能二擇一，但即便如此，他還是認為這是個很好的工作，曾經4小時就賺到1000元。

此外，他還透露，一般司機都會蹲在較熱門的外送店家等單，至於能不能搶到單就各憑本事，月收10萬不是不可能，但他也坦承，隨著司機數量不斷增加，現在要達到這個門檻的確有點難度。

(中時電子報)