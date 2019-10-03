二林精密機械園區再闖蕩，3日環保署召開第四次初審，經過縣府力爭、環團抗議。（彰化縣環保聯盟、彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

二林精密機械園區3日在環保署召開第四次初審，彰化縣長王惠美北上發聲。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

二林精密機械園區再闖蕩，3日環保署召開第四次初審，經過縣府力爭、環團抗議，一番激烈攻防後，專案小組決議補充資料後再審，彰化縣長王惠美哽咽指出，二林中科和二林精密機械園區只隔一條路，結果卻大大同，「彰化鄉親不能再等10年」，環團則表示，園區是土壤液化區等，開發成本太高，上任環委就做出否決決議，沒有開發、再審必要。

2008彰化縣政府考量二林鎮境內面積廣達1000公頃台糖公司萬興與大排沙農場，引進中科四期，並同步申請編定面積353公頃「二林精密機械產業園區」，可租售產業用地面積212公頃，去年二林中科通過環評，二林精密機械園區仍在闖關中。

這次小組再審，王惠美親自北上發聲，希望「彰化人能自己決定彰化人的事情」，呼籲環評早日通過，縣府一定好好地看顧，讓產業與生態平衡，並指出二林民眾非常理性，國光石化是高汙染，所以把高汙染趕出去，但精密機械產業園區是低汙染，企業無法再等個10年、20年，希望透過產業讓外出的子弟都能回到地方，解決產業界土地不足。

二林區促進會理事長洪文哲表示，二林精密機械園區不是農牧用地，也不是一般農地，並不會違反農地農用的規定，且是低汙染、低用水。二林鎮人口外流1／3期望中央聽在地鄉親的心聲。

環團則指出，園區面臨的地層下陷、易淹水區、土壤液化、再生水再利用、要防止土壤液化整地每平方公尺要1800元，易淹水還需要填高砂土30至50公分，二林中科與二林精機最大的差異在一個租一個售，不是上、下供應鏈。且往下1公尺就挖到地下水，周邊住戶都是喝地下水，還驚見保育鳥類燕鴴數千隻，生態豐富。

專案小組審查後中午作出決議，尚需檢討滯洪池設計容量正確性、用水量估算依據

，降低再生水重金屬砷、鉻排放濃度等，並補充鳥類，含燕鴴、黑嘴鳶等秋、冬生態調查，待補充、修正報告意見後，12月31日再送專案小組再審。

(中時 )