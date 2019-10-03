南方澳跨港大橋崩塌造成六死，行政院長蘇貞昌今表示，受難者都是來自菲律賓、印尼，離鄉背景、為台灣漁業做出貢獻卻遭不幸，他深感遺憾、痛苦及慚愧，他要求工程會協助早日復原事故現場，交通部通盤檢討轄管橋梁的檢測範圍、頻率等，工程會則要儘速盤點釐清，督導權責機關。

蘇貞昌指出，事故發生時因在立法院答覆立委質詢，第一時間由副院長陳其邁代表他趕到現場，並與已趕赴現場的交通部長林佳龍、內政部長徐國勇等都在現場關心及督導。

蘇貞昌提出五大指示，包括傷亡者慰救助、恢復港區作業、漁民商家補償、事故調查、橋梁重建及總體檢，主要先要求工程會協助，用最短的時間來完成重建南方澳；並要求交通部針對轄管橋梁檢測範圍、頻率等制度進行通盤檢討，找出盲點，尤其是橋齡特別老舊、曾受土石流衝擊、結構特殊，且位處港區、海邊等易受潮造成腐蝕者，以及過去已有相當時間未施定期檢測的橋梁，即刻進行全面清查、檢測，一旦發現有公安之虞者，應立刻進行補強作業。

至於非屬交通部轄管橋梁，蘇貞昌請工程會儘速盤點釐清，督導權責機關務必定期檢測、維護補強，提早發現潛在危橋，做好相關防範措施，以確實保障國人安全。

(工商 )