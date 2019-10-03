台鐵國慶加開6班車 10／5凌晨開放搶票 15:442019/10/03 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵國慶加開6班車。（台鐵提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部台鐵局因應國慶假期旅運需求，於本月9日（星期三）至14日（星期一）計6天，東線再加開自強號6班，周六（5日）凌晨0點開放售票，旅客可透過網路與電話語音訂票，相關加開車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站公告。 (中時 ) #星期 #開放 #凌晨 #國慶 #網路 也許您會感興趣 推薦閱讀 凌晨門鎖壞 熱心警幫老婦開鎖 11:112019/09/30 社會 今晚到明凌晨風雨劇烈 基隆市長要各單位提高警覺 22:382019/09/30 生活 談到國慶大典 阿扁一肚子鳥氣 22:352019/10/01 政治 影》捍衛領空！空軍今國慶軍機預演 07:232019/10/02 政治 中研院26日開放院區開放 300場活動登場 13:422019/10/02 生活 普萊德GITEX強打智慧網路基建方案 拚毛利率再創高 18:282019/10/02 財經 觀念平台－建立良好的「網路衛生」習慣 04:102019/10/03 產業特刊 慟！ 消防員孕妻挺肚徹夜等尪 僅剩遺體 08:242019/10/03 社會 彰化溪湖凌晨民宅火警 8旬翁無呼吸心跳 08:252019/10/03 社會 任務結束了... 2警消殉職同袍哀慟 11:122019/10/03 社會 生活熱門新聞 外送員送餐送到月薪12萬 一看明細網友全跪了 - 生活 獨》鋼索鏽蝕才斷橋？台大教授驚曝新肇因 - 生活 恐怖巧合！氣爆、普悠瑪、今橋塌 竟都與他有關 - 生活 陳明文妻談300萬疑雲 他諷「提油救火」新解 - 生活 郭台銘捐千萬救災南方澳 蔣月惠一句話酸爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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