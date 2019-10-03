交通部台鐵局因應國慶假期旅運需求，於本月9日（星期三）至14日（星期一）計6天，東線再加開自強號6班，周六（5日）凌晨0點開放售票，旅客可透過網路與電話語音訂票，相關加開車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站公告。

(中時 )