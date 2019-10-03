黃覺曬出周迅髮際線過高照片。（圖／翻攝自黃覺微博）

影后周迅2000年拍攝《像霧像雨又像風》和陳坤結為好友，2008年合作電影《畫皮》時，還傳出因周迅導致陳坤和趙薇一度鬧翻。陳坤昨(2日)在微博久違曬出同框周迅合影，可見穿著旗袍的周迅還優雅地動筷大吃火鍋，眼尖網友則發現照片中周迅髮際線疑似過高，紛紛虧說：「髮際線好嚇人」、「照片迅姐同意過了嗎」。

周迅與陳坤相識近20年，是演藝圈中著名的異性閨密，去年周迅回歸電視劇推出《如懿傳》，陳坤在第一時間發文幫周迅宣傳，周迅每年過生日，陳坤也會準時發文替周迅慶生，連續多年不間斷，兩人去年還傳出合作開公司「東申未來」培養演藝圈新人，可見兩人於公於私的好感情。

昨陳坤曬出和周迅照片，寫下：「嗯嗯，慶國慶！」綁著包頭的周迅大秀巴掌臉，依偎在陳坤身邊，讓不少網友十分激動，好友黃覺也曬出周迅吃火鍋照片，說：「娘迅」，粉絲見此則說：「飽滿的額頭」、「太美了太氣質了」、「什麼時候她能用看火鍋的眼神看我我就滿足了」、「看小圖我還以為迅哥剃了光頭」。

(中時電子報)