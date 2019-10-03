時代力量立委黃國昌今日下午再度在臉書發布訊息指出，負責檢測南方澳大橋的陳明正團隊，在標得工程案後，旋即將標案轉包出去，而承包的單位負責人也是陳明正自己，黃國昌表示，這一轉手，中間差額利潤高達624萬5千元。黃國昌表示，這根本是利用學生完成標案，獲取暴利。

黃國昌表示，在2018年3月2日，陳明正以自己的公司「萬喬豐工程技術顧問有限公司」，第三度以限制性招標的方式取得「107年度宜蘭縣橋梁檢測及縣、鄉道橋梁巡查作業委託服務」標案，決標金額1124萬5千元。接著，陳明正在同一天將標案轉包給健行科大非破壞檢測研究中心。黃國昌說，陳明正一方面是公司負責人，另一方面也是健行科大非破壞檢測研究中心主任。等於是自己跟自己簽約。

黃國昌表示，事情還沒結束，還會繼續揭露下去。黃國昌指出，應該是攸關人命的「橋梁檢測」，卻變成不肖團隊的斂財工具。黃國昌說，這案子不僅是人禍，更是罔顧公安、無良撈錢的犯罪行為！

(中時 )