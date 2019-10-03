李秉承校長過去六年把美感教育融入豐榮國小課程。（資料照片）

豐榮國小的閱讀空間隨處都有。（資料照片）

李秉承校長（領跑者）認為只有建立孩子自信，才有機會翻轉未來。（資料照片）

在崙背鄉豐榮國小初任校長6年的李秉承，今年八月轉任崙背國小校長，過去6年對偏鄉學生的付出，最近獲得教育部師鐸獎、校長領導卓越獎雙料肯定，縣長張麗善3日特別邀他到縣府表揚他。

豐榮國小是偏鄉偏遠學校，全校不到100名學童中，許多來自弱勢家庭，李秉承認為只有建立孩子自信，才有機會翻轉未來。

為讓弱勢孩子建立自信，在夜光天使班教導課外才藝，學習解決問題，舉辦各式活動提供上台機會，教學團隊用盡全力扶弱，也做好拔尖固本。

他帶領團隊推動閱讀、品德、美感教育，不講求形式，從生活做起，每周一次邀請家長到校和孩子寧靜閱讀，陶冶從打掃校園做起，美感則在課程中潛移默化。

李秉承說，孩子變有氣質、有禮貌、有自信，其他表現也跟著好，深深感受偏鄉孩子如果沒有學校幫忙會失去很多機會，只要給孩子機會，就會變得不一樣。

豐榮國小過去6年囊括大大小小20個獎項，全國品德教育特優學校、藝術教育貢獻獎績優學校、閱讀磐石獎，空間美學特色學校第一名、生命教育特色學校、友善校園卓越學校、教學卓越獎等。

李秉承在轉任崙背國小後，最近也獲得個人獎項，是教育部師鐸獎、校長領導卓越獎的雙料得主，他表示，成功的是團隊不是個人，他很感動的一句話是孩子對他說「校長，我們星期六、星期天也來上學好不好？」

(中時 )