和歌山電鐵貓站長2020年版桌曆出爐 15:472019/10/03 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 和歌山電鐵貓站長2020年版桌曆出爐。(取自和歌山電鐵官網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本和歌山電鐵股份有限公司2日起發售限量版的貴志川線有名的「貓站長」的可愛貓社員們的寫真桌曆。 這本桌曆售價為1600日圓(約台幣469元)，除封面照之外，共有二玉站長以及超級站長「四玉」（伊太祈曾站長兼貴志站長代理）等5隻貓的17張照片。 除了在伊太祈曾站窗口、貴志站玉商店販賣外，還在網路商店「草莓電車周邊商品店」(http://ichigoec.com/)線上銷售。由於限量3300份，恐怕推出不久就會被貓站長的粉絲們搶購一空。 (中時電子報) #貓站長 #和歌山 #桌曆 也許您會感興趣 推薦閱讀 有你真好！警友會頒破案獎金 11:322019/10/01 生活 超噁！北捷遭爆給旅客用回收衛生紙 15:332019/10/01 生活 捷運站超扯 衛生紙回收使用 04:102019/10/02 地方新聞 國際熱門新聞 別扯彈劾！川普大爆走 這國總統驚呆 - 國際 北京樂了？通烏門案 兩關鍵讓川普談判添陰霾 - 國際 小心！泰國2男充電玩手機慘死 - 國際 總理親自督辦中國輕軌 越南展示尷尬新常態 - 國際 美重新叫牌 台港成籌碼 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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