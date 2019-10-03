日本和歌山電鐵股份有限公司2日起發售限量版的貴志川線有名的「貓站長」的可愛貓社員們的寫真桌曆。

這本桌曆售價為1600日圓(約台幣469元)，除封面照之外，共有二玉站長以及超級站長「四玉」（伊太祈曾站長兼貴志站長代理）等5隻貓的17張照片。

除了在伊太祈曾站窗口、貴志站玉商店販賣外，還在網路商店「草莓電車周邊商品店」(http://ichigoec.com/)線上銷售。由於限量3300份，恐怕推出不久就會被貓站長的粉絲們搶購一空。

(中時電子報)