台灣步入高齡化社會，醫療用血持續增加，但年輕血源卻逐漸減少，血液基金會顧問醫師林東燦表示，各國放寛高齡捐血條件已成趨勢，目前國內超過65歲以上逾齡捐血者，每捐一次血都必需要經醫師評估一次，十分不方便，血基會擬放寛規定，逾齡捐血每年只要經醫師評估一次即可，且男性放寛可捐4次，較現行多1次，最快年底試辦。

血液基金會董事長侯勝茂日前在「台灣醫界雜誌」發表文章指出，年輕族群減少、高齡人口增加導致血源短缺問題全球皆然，提高捐血年齡上限是多數國家選項之一，不僅可多一個血源來源，這群高齡捐血者也是輸血傳播病原風險最低的血源，因此美國、加拿大等先進國家陸續推動提高規律捐血者的年齡上限，甚至取消捐血者年齡上限。

林東燦指出，現行規定65歲以上逾齡捐血者，每捐一次血都需要醫師評估一次，但如果捐血車上剛好沒有醫師，逾齡捐血者就不能捐血，遇到偏鄉捐血就更麻煩，事實上，常捐血者身體大多沒有問題，如果因而限制了他們65歲以後捐血很可惜，每個血源都應要珍惜。

林東燦進一步表示，放寬高齡捐血條件已成各國趨勢，例如英國、美國及加拿大等，澳洲更是沒有捐血年齡上限，但日本還是限制只能捐到70歲，血基會擬取各國間規定的中庸之道，放寛逾齡捐血條件，65歲以上逾齡捐血者，一年只要經醫師評估即可捐血，不用每次都要醫師評估，且男性捐血次數也放寬到4次、共1000毫升，較現行3次、750毫升多，但女性由於體型較瘦小，此次捐血次數並未放寛，最快今年底試辦，之後每二年檢討一次，再決定是否繼續放寛。

(中時 )