戴資穎恩師 辭去羽球總教練職務

此前以專屬教練之姿協助戴資穎登上世界球后，賴建誠今天將奧運羽球培訓隊總教練的書面辭呈送至中華羽協，希望找回「最原本的自己」，重回戴資穎專屬教練職位，幫助小戴在明年東京奧運打出佳績。

賴建誠表示，深思熟慮後覺得自己比較擅長訓練，希望回歸到這個部分，上月在中國公開賽就提出口頭請辭，並在帶完韓國公開賽後，正式以書面辭去總教練一職。

34歲的賴建誠就讀於羽球名校基隆高中，大三時結束球員生涯，研究所畢業後到高雄中學當替代役男，因緣際會成為小戴的陪練員，5年後升格為國家隊教練，幫助小戴躍居世界球后，並於2017年獲得體育精英獎年度最佳教練肯定。

去年12月，賴建誠被選為中華隊總教練，成為羽壇歷來最年輕的主帥，小戴專屬教練的職務則交給了萬佳鑫。但小戴今年戰績較為起伏，而從賴建誠透露盼找回原本的自己，他在新職務似乎尚未找到平衡點，遂決定請辭。賴建誠回歸後，仍將與萬佳鑫繼續合作，幫助小戴前進東奧。

(中時電子報)