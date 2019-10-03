金門縣府今（3）日擴大主管會報，縣長楊鎮浯公開表揚6名廉潔楷模，肯定他們在工作崗位有為有守，可激勵同仁跟進學習，並攜手鄉親打造更良善、優質的生活環境。

縣府政風處表示，6位廉潔楷模的具體獲獎事蹟如下：消防局陳國瑋：率隊執行倉庫火警搶救勤務，期間嚴格督導部屬拒受餽贈，另執行各類場所消防安全設備檢查，共開立舉發單36件次，罰款新台幣50萬8000元整，查獲非法爆竹煙火1240公斤，拒絕關說，依法沒入並銷毀，有效維護公共安全。

地政局李欣亞：承辦農地重劃業務，盡心盡力主動服務，期間曾有鄉親致贈禮盒感謝，雖然當面婉拒，但鄉親堅不收回，最後依程序通報政風處理，轉贈大同之家，展現公務人員廉潔自持的好操守。

稅務局王怡文：主動清查房屋稅籍及實地勘查，增加稅收25萬6947元。又承辦108年房屋稅務，實徵稅額8102萬8029元，達預算數101.29％，維護縣府廉能政風，績效卓著。

殯葬管理所許乃勝及葉明憲：2人服務於殯葬管理所冷凍室，期間至部立金門醫院協助家屬載運親人大體，當場婉拒家屬致贈近萬元「紅包」，又年度接運大體逾200具，協助檢察署司法相驗及家屬親友辦理殯葬等作業，為民服務盡職守分。

柏村國小許丕達：辦理會計業務達40年，工作主動積極，切實依法辦理學校採購作業，防範圍綁標情事，履約期間皆婉拒廠商邀宴，又編製與執行學校預算，主動提醒和協助同仁，有效撙節學校教育基金逾2千餘萬元，戮力業務改進，力陳革新意見，防杜不當支付節省公帑，期間並撰文刊載108年金門縣寫作協會20周年專輯，對教育廉能頗有貢獻。

(中時 )