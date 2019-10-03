大陸建政七十周年，北京以大閱兵方式凝聚民眾愛國心與向心力，然而網路上流傳一部「受閱飛機出現掉落物」的影片，顯示疑有物體從參與檢閱的飛機上出墜出，引起陸網民關注。對此，陸空軍梯隊指揮部表示，所謂的「墜物」，實際上為執行閱兵航拍任務的航空器。

網路上流傳一部「受閱飛機出現掉落物」的影片，顯示疑有物體從參與檢閱的飛機上出墜出，引起陸網民關注。

綜合陸媒報導，此前網上流傳一則15秒的影片顯示，呈箭形的空中梯隊在飛行過程中疑似有物體掉落。對此，陸空軍微信2日針對「受閱飛機出現掉落物」影片說明，表示該影片中所謂「飛機掉落物」，實為執行閱兵航拍任務的航空器，並指出由於該機和受閱飛機有高度差，相對速度差異大，加上拍攝角度的原因，感覺在畫面中就像「墜物」一樣飛過。

據環球時報報導，空軍專家傅前哨表示，這是航拍的直升機在拍攝領隊機梯隊時對下面的觀者產生的視覺印象。一般來說，直升機飛行比固定翼飛機低，但是直升機航拍則不然，直升機會飛到固定翼飛機上面進行俯拍。

傅前哨進一步指出，現場直播畫面中有很多是俯拍鏡頭，這時直升機在視覺中就是一個小黑點，直升機的速度在每小時二、三百公里左右，而領隊機梯隊的速度則是每小時五六百公里左右；此時直升機在航拍中，有可能是在領隊機梯隊上方懸停拍攝，也有可能是反方向飛，因此相對速度差距很大，從視覺上就會形成似一個小黑點物體飛速向後的畫面，實際上並不是物體墜落。

(中時電子報)