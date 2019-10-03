效力印地安人的張育成結束生涯首次大聯盟之旅後返台，今年不僅生涯首安，首轟、二壘打、三壘打都出爐，最令人驚豔的是三壘與游擊穩定，45次守備機會沒有任何的失誤，還多次展現連主播都讚賞的美技。張育成返台參加記者會，透露總教練在最後一天曾找過他並給予鼓勵，表示明年有很好的機會能繼續在大聯盟出賽。

張育成結束今年的大聯盟球季，留下28場比賽，73打數13支安打，包含1發全壘打、2支二壘安打，1支三壘打，共有6分打點，打擊率1成78，守備更是成為印地安人的堅固防線。

今年球季結束後，印隊拒絕奇普尼斯(Jason Kipnis)1650萬美元選擇權，等於二壘位置多一個空缺，雖然張育成在大聯盟只守過三壘及游擊，不過他也想多練一個守備位置，為自己爭取更多機會，「曾在小聯盟守過二壘但不熟悉，因為二壘跟三、游視角不同，還需要加強。」並表示會利用休季時間，加強二壘守備並盡速適應。

而總教練有特別交代打擊部分要多做加強，1月會參加球隊的打擊訓練營，多看影片和數據分析，才能知道自己該怎麼改進，除此之外揮棒軌跡縮短也是他的重要課題，「這個問題對我來說滿大的，在小聯盟時也會倒棒或打擊姿勢開掉，希望休季能多訓練讓身體轉向更穩定。」

張育成提到在最後一天離開球隊時，總教練有向他提點，「總教練說明年有很好的機會，不過壓力會比較大，但不要把機會這兩個字變成壓力，希望我能踩穩每一步發揮實力，盡情在球場發揮。」

(中時電子報)