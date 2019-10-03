前天南方澳跨港大橋發生崩塌阻斷航道，導致外籍船員6死、9傷，農委會陳吉仲主委今日上午親赴宜蘭，並與漁會協調無法出港漁船補償事宜，以目前公布的計算方式，每艘至少可領17600元。

漁業署表示，將以880元作為每日每噸產值，按在港無法作業漁船總噸數乘以前述產值，作為每日補償金，未出港日數以4日計算、漁筏及未滿5噸漁船以5噸計；若因為漁船吃水無法通過臨時航道，需拆除船上網具等設備者，經向蘇澳區漁會申請並完成拆除者，每船補助3萬元。

漁業署指出，移泊至商港區替代碼頭漁船，加冰每支補助100元，至航道恢復為止。而補助對象針對最近1年內有出海作業漁船或108年10月1日前一周已經聘僱引進外籍船員、已加油、加冰整備出港者，或前一年船體維修者。

今天上午恢復部分漁港航道通行，讓漁民可以順利出海作業，漁業署將持續追蹤外籍船員家屬來台情況，並適時給予必要協助，亦將持續關懷受傷外籍船員，及協助漁民處理救助及補償事宜。

漁業署副署長王正芳說明，預估受影響的漁船約有500多艘，而實際的金額要待漁會統計才能知道，受影響的漁民可以向漁會申請補助。

(中時 )