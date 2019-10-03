美國職棒季後賽首輪在外卡戰賽果出爐後，對戰組合也全部底定，本週達人推薦兩場首輪系列賽第一戰買法：國聯紅雀勇士勇敢買主隊讓分過盤，美聯雙城洋基則要反押小分，助彩迷串關投注更有把握！

勇士近年逐步養成中青兩代陣容的經驗與堅實戰力，本季以97勝65敗的優質戰績殺入十月。首戰推出交易來的左投凱戈先發，看中的就是他太空人時期所累積的豐富季後賽經驗；相較之下紅雀的門票取得較為辛苦，直到最後一刻才確定以分區冠軍資格晉級，在此前當然無法適時做戰力調度，這影響到隨之而來的先發投手安排，紅雀首戰由9勝14敗、自責分率4.16的米可拉斯擔綱主投，從數據上看的出來他是頗能撐場的輪值，但季後賽搶佔優勢的重要性極其關鍵，面對本季火力不弱的勇士打線米可拉斯必須繳出比例行賽更好的內容才有機會幫助到球隊。

勇士本季主場出賽戰績為50勝31敗，可謂掌握度極佳，預料紅雀將面臨一番苦戰。比賽的另一觀察點與變數則是紅雀鐵捕莫尼拉，倘若他的指揮坐鎮與引導投手得宜，或許將成為意想不到的左右戰況因素。不過達人還是推薦國聯這個首輪系列賽組合的首戰，可以買勇士讓分過盤、勇士大分，甚至勇士勝分3或4分的包牌投注。

隔天週六我們再推薦一場美聯首輪賽事，是雙城對上洋基的第一戰。若看例行賽數據，這個組合多數人毫不考慮會砸錢買大！但達人要提醒大家：進攻贏得比賽，防守奪取冠軍的職業運動鐵律！到了季後賽，攻擊再強的隊伍都會知道：守住所有打下的分數才是最後勝利關鍵。因此，更謹慎的先發投手對決策略和牛棚迅速換投，都將可能產生不同於例行賽的小分結果。若小分在莊家端仍開出較高賠率，沒有理由不大膽加碼一博。

美國職棒季後賽首輪系列賽推薦場次及買法

主場的洋基本季103勝中有超過一半的57場是於家中擒下對手，但雙城非省油燈，客場戰績55勝26敗甚為優異。達人在這個組合除了推薦可能會是較高賠率的小分，也再送出另一張高賠率好牌：客隊雙城不讓分獲勝。再次預祝彩迷本週末MLB季後賽投注開出紅盤，接下來小領獎金續拚輸贏！

(中時電子報)