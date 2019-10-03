目前苗栗正值大閘蟹盛產季節，由於大閘蟹單價高，頭份分局長邱紹雄為防大閘蟹養殖場成為宵小目標，3日上午率領分局幹部多人，親自走訪轄內頭份、三灣、南庄等鄉鎮共7處養殖場，鼓勵業者加裝監視設備，並協調自主編組巡守隊加強巡守，強化自主防護能力，警方也將設立巡邏箱，防範竊蟹案件發生，與業者共同守護產業。

苗栗縣大閘蟹養殖場，隨著近幾年大閘蟹價格高漲，養殖業者快速增加，包括頭份、三灣、南庄、泰安、陸續都有養殖場成立，日前，大閘蟹開始上市，苗栗縣長徐耀昌還特別舉辦推廣會，大力推銷苗栗縣的大閘蟹，也讓苗栗縣生產的大閘蟹行情看漲。

頭份警分局長邱紹雄3日上午率領偵查隊長馮文義等多名幹部，拜訪轄內頭份、三灣、南庄「養蟹人家」「南庄大閘蟹」「黃金大閘蟹」等7處大閘蟹養殖業者，與業者交換意見，鼓勵業者加裝監視錄影設備，並協調自主編組巡守隊加強巡守，強化自主防護能力，另警方將設立巡邏箱加強巡邏，以防止竊盜案件發生。

頭份分局長邱紹雄〔左一〕3日率領偵查隊長馮文義〔左二〕等幹部赴轄區大閘蟹養殖場宣導防竊。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

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