自祈福集團開發的祈福新村降價，被指為「廣州房市降價第一槍」之後，9月以來，廣州越來越多房價出現批量降價。

去年6月已裝修的中古屋原本每平方公尺喊價4.5萬元人民幣（下同），成交價每平方公尺4.3萬元，到了8月，部分房價最低喊價僅每平方公尺3.39萬。

有人認為，祈福新村的降價為個案，因為之前的訂價過高、脫離市場所致，但是類似房價下跌的房價在廣州並非只有這一例，許多案子的房價現在已經展開降價促銷，許多相關活動在十一長假前夕就拉開序幕，而這些中古屋的促銷也連帶拉抬新房成交。

廣州中原研究發展部的最新數據顯示，今年9月1至28日廣州市（不含南沙、從化），中古屋網路簽約均價為每平方公尺27116元，較去年上升0.89％。

另外，廣州鏈家研究院監測的數據則顯示，8月廣州市全市中古屋交易套數較七月明顯下降12％，成交9892套，整體成交均價從今年5月開始連續四個月呈下跌趨勢，不過相關數據尚未釋出。

截至9月，整體而言，廣州中古屋似乎開始止跌，不過，不同數據之間仍有差異。以國家統計局公布8月70城房價數據顯示，廣州新屋及二手屋漲幅均有下跌，但中古屋較上月比起來保持持平，僅較去年同期下跌2％；這與鏈家監測的8月數據仍有下降，稍有不同。

但不管各月數據走勢如何，來自不同數據皆不同程度顯示中古屋以降價，顯示廣州房市正在逐漸轉冷。

58安居客房產研究院首席分析師張波受訪時表示，雖然今年1至2月廣州還有經歷一波小漲，但第三季開始房價下行趨勢就變得非常明顯，9月來看，中古屋仍在下跌，不過力度有所減緩。

今年第四季廣州還有更多的新房準備進入房市，將有機會刺激新屋買氣，但這可能進一步擠壓中古屋的房市，讓中古屋的成交量有所下滑。目前仍在金九銀十期間，各種房市促銷活動仍在進行，不可逆的事實是，受到中央調控，今年廣州房市沒能像以往那麼熱鬧。

(旺報 )