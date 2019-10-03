前內政部長李鴻源到場致詞。（新北市客家局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市明志書院暨客家文化祭將於10月12日、13日登場，同時也將舉辦南宋理學家朱熹889週年祭祀、天泉水堀開泉典禮及明志書院慶典活動，現場還有客家美食、VR解說以及客家作品展覽等，邀請民眾到場嘗美食，體驗掘水樂趣。

新北市客家局與泰山區公所今天上午舉辦活動記者會，現場由明志國小以相聲說書方式，導讀兒童繪本，另配合天泉寶寶剪紙傳藝作為表演開場，介紹明志書院興辦由來。

生根泰山多年的前內政部長李鴻源也出席記者會，他表示，明志書院是北台灣重要資產，在康熙年間是先民來台首墾地區，扮演重要傳承角色，明志書院的「明志」更是自己人生中的座右銘，他在擔任內政部長期間請書法家寫下「淡泊明志」，期勉不管是在政府、學校服務都能警惕。

李鴻源也說，當前台灣政治人物太多自我只想升官、發財，才會讓腦筋不清楚，唯有淡泊才能明志，明志台灣就會寧靜，進而找到自己的出路。

泰山區長謝文祥指出，泰山明志書院創辦於1764年，有「北台首學」之稱，由客家先賢胡焯猷開墾泰山、八里、五股等地所捐贈，泰山區自古依地理環境稱之為「山腳」，具有「勢高而近溪澗淡水」的「天泉水堀」地利，天泉水堀為大台北地區首墾。

明志書院主委陳泰祈表示，10月13日將舉辦朱熹889週年祭祀，12日也會在應化大牌生態園區舉辦「開泉儀式」，讓民眾體驗先民開墾精神。

(中時 )