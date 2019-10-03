今年國慶連假為10月10日至13日，由於非民俗節日，交通部高速公路局預估車流以旅遊性質為主，往風景區的路段車流較多。假期首日南下車流最多，民眾想避開塞車時段，可選擇下午再出發；13日不想塞在北上收假車陣中，可以使用上午5至10時的免收費離峰時段，省時又省錢。

高公局透過ETC大數據分析歷年國慶連假交通特性，10日、11日以南向車流為主，以連假首日南向交通量最大，12日、13日則以北返為主，並以連假第3日北向交通量最大。

高公局表示，南向旅遊或返鄉的民眾，若符合高乘載規定3人以上，可利用10日上午高乘載時段，不過上午7、8時可能還在消化清晨的車流，最好選在9至12時上路；至於乘載未符合高乘載規定的車輛，建議10日或11日下午出發。此外，國道1號楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國道3號土城至關西等路段，可以適時切換到替代道路。

北返工作崗位的民眾，可利用12日、13日上午出發，尤其建議利用13日上午5至10時免收費離峰時段，省時又省錢。另建議民眾利用台61線西濱快速公路，讓旅途更順暢。

針對國慶連假期間高速公路尖峰時段與路段，高公局規劃4條長途及7條短途替代道路，長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

經統計，近年國慶連續假期平均每日肇事件數分別為105年89件、106年70件，其肇因主要多為未保持安全距離、未注意車前狀況，或變換車道不當所導致，高速公路局提醒，行駛國道切勿疲勞駕駛，也請保持行車安全距離，勿任意變換車道，避免發生事故影響旅遊興致。

(中時 )