國道三號中埔段南下自撞火燒車 2人擦傷 16:182019/10/03 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道三號南下297公里（中埔段）嘉義縣市交界處下午近3點發生自小客車自撞後火燒車的事故。（嘉義縣消防局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道三號南下297公里（中埔段）嘉義縣市交界處下午近3點發生自小客車自撞後火燒車的事故。（嘉義縣消防局提供） 國道三號南下297公里（中埔段）嘉義縣市交界處下午近3點發生小客車自撞後火燒車的事故，車上有1男1女抱著1名嬰兒自行脫困，男子及女子有擦傷，嬰兒則無大礙。 據了解，現場為一輛自小客車自撞，車上人員自行脫困，車輛隨後起火燃燒，共造成1男1女身體擦傷送往聖馬醫院，另車內一名嬰兒無受傷。嘉義縣消防局出動各式消防車輛4輛，消防人員9人；嘉義市消防局出動各式消防車輛3輛，消防人員6人。 (中時 ) #國道 #火燒車 也許您會感興趣 推薦閱讀 輕颱米塔來襲 國道7路段實施強風管制 12:172019/09/29 生活 國道1號桃園交流道 遭批沒徵地先動工 04:102019/10/01 地方新聞 基隆國道車禍封閉 遊覽車駕駛無生命送醫 11:012019/10/01 社會 大政治大爆卦-無色覺醒》火燒車釀斷橋？ 蔡失言徐國勇擋子彈 14:122019/10/02 政治 國慶4天連假 國道好走時段看這裡 16:152019/10/03 生活 社會熱門新聞 獨》空軍醜聞 少將性騷女部屬遭拔官 - 社會 超緊張！阿兵哥激戰眼鏡蛇王 生擒過程超刺激 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 慟！ 消防員孕妻挺肚徹夜等尪 僅剩遺體 - 社會 公教年改衝擊 退休大法官湯德宗也受害 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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