國道三號南下297公里（中埔段）嘉義縣市交界處下午近3點發生自小客車自撞後火燒車的事故。（嘉義縣消防局提供）

國道三號南下297公里（中埔段）嘉義縣市交界處下午近3點發生小客車自撞後火燒車的事故，車上有1男1女抱著1名嬰兒自行脫困，男子及女子有擦傷，嬰兒則無大礙。

據了解，現場為一輛自小客車自撞，車上人員自行脫困，車輛隨後起火燃燒，共造成1男1女身體擦傷送往聖馬醫院，另車內一名嬰兒無受傷。嘉義縣消防局出動各式消防車輛4輛，消防人員9人；嘉義市消防局出動各式消防車輛3輛，消防人員6人。

(中時 )