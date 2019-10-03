獲獎的52歲周玉成是三峽茗茶祥興行第4代製茶傳人。（農業局提供／許哲瑗新北傳真）

三峽茗茶祥興行產製的蜜香紅茶、碧螺春，分別奪下iTQi比利時國際風味暨品質評鑑頒發2、3星頂級風味殊榮。（農業局提供／許哲瑗新北傳真）

家族傳承4代的三峽茗茶祥興行日前遠赴歐洲，參加具「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，產製的三峽蜜香紅茶、三峽碧螺春一舉奪下2、3星頂級風味殊榮，好品質讓評審驚艷，老闆周玉成興奮地說，他從小跟著父親接觸製茶，希望未來能交棒下一代，讓國際看見三峽的特色與好茶。

農業局表示，位在比利時布魯塞爾的國際風味暨品質評鑑所（iTQi），是認證高品質美味食品的領導機構，每年集結包括米其林、頂尖廚師及歐洲美食專業人士，為來自全球上千件產品認證，評鑑採盲測形式，過程中評委僅能在食品或飲品原貌狀態下，針對外觀、香氣、口感、質地等條件給分，而頒發的風味絕佳認證獎章分為1至3星等，最高是3星等，代表美味堪稱極品。

獲獎的52歲周玉成是家族第4代製茶傳人，自幼跟著曾祖父、父親學習製茶，不只練就了一手製茶好功夫，也經常與各茶區青農交流，切磋出年輕世代、傳統產業的火花，今年他在其他茶農推薦下，遠赴歐洲參加評鑑，果然成功抓住歐洲米其林主廚們的味蕾，所產製的蜜香紅茶、碧螺春分別奪下2、3星頂級風味殊榮。

周玉成說，做茶做了大半輩子，除了希望透過比賽考驗茶葉品質，也希望在國際的舞台上擦亮三峽金字招牌，將製茶這門傳統產業做點變化，讓大家看見蜜香紅茶，就想到三峽，未來希望能接棒給下一代，將三峽的好茶傳承下去。

(中時 )