郭碧婷被向佐開快車嚇哭。(圖／翻攝自微博)

台灣女星郭碧婷上月和香港影視大亨向華強長子向佐在義大利完婚，忙完婚禮的小倆口，也緊接著去蜜月旅行，不過因為太累加上多次走錯路，向佐情緒明顯受影響，全程臭臉不太說話，郭碧婷也因此嚇哭了。

最新一期《女兒們的戀愛》中，郭碧婷和向佐去蜜月旅行，不過才第一天，小倆口就發生矛盾，先是要開車到住的地方時，向佐全程嚴肅不說話，車也越開越快，讓郭碧婷很害怕，最後還不小心擦撞到路邊的盆栽，郭碧婷也因此委屈落下淚來，向佐見狀也趕緊解釋「不好意思，我沒有特意這樣」。

下車後，向佐情緒依舊低迷，他沒幫忙郭碧婷，推著自己的行李一個人走在前面，不管郭碧婷怎麼在後面呼喊，後來到民宿後，向佐依舊臉臭不回應郭碧婷詢問他怎麼了，這讓郭碧婷又一次情緒崩潰，坐在角落默默掉淚，在現場看兩人互動的郭爸爸也很驚訝，透露女兒並不是很容易哭的人，可能是覺得這個人可以依靠，「結婚就變柔弱了」。

後來向佐解釋，因為婚禮當天有需多辦得不周到的地方，加上又直接去蜜月，疲累導致負面情緒爆發，雖然他沒想發脾氣，但當下實在控制不了，兩人各自冷靜後，到外面吃飯，途中向佐先示好想牽手，郭碧婷也很酷說「我現在不想牽手」，向佐也表達想隆重道歉，郭碧婷也直接表示「現在沒有很想討論這件事」。

不過小倆口飯後還是說開了，寫下希望對方婚後做出的調整，郭碧婷第一個就希望老公可以減少工作量，不要壓力這麼大，不然很容易頭痛睡不好覺，這讓向佐相當感動，而他也提出希望所有不開心、不滿的事都能立馬溝通，不要放在心裡，二人達成共識婚後要理解、包容和溝通。

(中時電子報)