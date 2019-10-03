賠定了 周玉蔻判賠郭台銘200萬元並道歉

記者林偉信／台北報導

4年前台北市長選舉期間，周玉蔻指郭台銘捐款3億元給連勝文，郭憤而提告，最高法院維持高院判決，認定周女未經合理查證，損害郭名譽，判賠200萬元，須在《中國時報》等4大報頭版刊登半版道歉啟事，全案定讞。

2015年1月，台北市長柯文哲接受電視台訪問，提及市長選舉期間他想拜會「某企業家」，對方不願會面，柯P直指該企業家拿3億元給他的競爭對手；事後周玉蔻點名郭台銘就是「3億男」，郭認為周所言不實，向她求償1000萬元，並要求登報道歉。

北院為釐清事實，史無前例地傳喚政商界大咖作證，柯文哲、立委柯建銘及郭台銘都親自出庭，接受法官訊問；合議庭審理後認為，周女指稱郭男捐3億元給連勝文，根本不是事實，判她須賠償200萬元，並在7報頭版刊登道歉啟事。

高院認為，柯建銘證稱他從未向柯文哲說郭台銘捐款3億元給其對手，是柯文哲意會錯誤，但周玉蔻明知消息內容的直接來源是柯建銘，她卻從未向對方進行查證，逕自轉述柯文哲關於3億男言論，未合理查證，須負侵害郭台銘名譽的責任。

高院指出，中國時報等4大報已是現今閱報率、普及程度最高的平面媒體，判決周玉蔻在這4報刊登道歉啟事，已足使社會大眾周知，因此將登報數從一審的7報減為4報，至於周玉蔻賠償的金額，則維持一審200萬元，案經上訴，最高法院駁回。

(中時 )