北京公開賽又稱中國網球公開賽，在眾多WTA(Women's Tennis Association)賽事中與印地安泉公開賽、邁阿密公開賽和馬德里公開賽齊名、同屬積分1,000級別的比賽，在它們上面的也只有2,000積分的四大賽和1,500積分的年終賽而已。

雖說秋天的季節已經來臨，但本屆WTA北京公開賽還是百花綻放！除了目前排名第9的傳奇球星小威(Serena Williams)選擇與家人在迪士尼共度38歲生日沒有出賽之外，當今WTA世界排名前10的其他選手可是全都前往北京爭豔！

經過前三輪的大廝殺，世界排名前10球星目前剩下：世界第1的澳洲球后巴蒂(Ashleigh Barty)、第3絲維托莉娜(Elina Svitolina)、第4日本一姊大坂直美、第6加拿大新星安德芮絲庫(Bianca Andreescu)、第7的捷克好手克菲托娃(Petra Kvitova)與第8的荷蘭女將貝坦絲(Kiki Bertens)。

攤開眾星近期表現來看，近況最佳的非日本的大坂直美了莫屬！她在上一站九月中的WTA泛太平洋巡迴賽一路直落二闖入決賽，並以(6-2,6-3)的超大差距擊敗俄羅斯好手帕夫柳琴科娃(Anastasia Pavlyuchenkova)將冠軍留在日本。如今北京公開賽大坂直美依舊延續上一站超群的氣勢，很有機會在本週搶下1,000積分！目前台灣運彩開出大坂直美奪冠的賠率有6.5倍之高，值得趕緊把握！

除了大坂直美以外，大家絕不能忘了目前世界排名第19的丹麥甜心沃妮雅琪(Caroline Wozniacki)，這位曾經登上世界單打寶座長達67週的前丹麥球后在北京公開賽十分活躍，分別於2010年以及去年拿到過兩次冠軍，不容小覷！看好沃妮雅琪的朋友可以投注『其他』的選項，賠率有3.75倍。

(中時電子報)