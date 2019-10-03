【南方澳跨海大橋斷橋瞬間】海巡署提供

宜蘭南方澳跨港大橋斷橋事故發生後，國內各橋樑專家紛紛推測斷橋原因且莫衷一是，倒是2位大陸專家依據台媒報導與網上影片做出一份詳細的分析，迅速在台灣網路上瘋傳，受到台灣網民的熱烈讚揚。有網友感嘆稱，「人家把事故分析都做出來了，我們還在扯不清」。

目前南方澳跨大橋斷橋事故原因還在進行調查，專家懷疑與未列入檢測的鋼索鏽蝕斷裂可能是致命的關鍵。大陸的橋樑專家彭衛兵、戴飛也熱心地根媒體報導及影片與浙江工業大學老師及研究生合作，進行詳細分析並製作報告，由於立論清晰扼要，在網路上快速瘋傳。

大陸學者依海巡署提供影片分析斷橋原因與經過。（圖／中國公路學報）

大陸學者繪製的南方澳跨港大橋斷橋分析圖示。（圖／中國公路學報）

這份公布在《中國公路學報》網站上題為《彭衛兵，戴飛：基於殘骸和視頻的台灣南方澳大橋事故倒塌分析》的報告根據網路取得的橋斷監視器影像畫面，用圖像方式清楚的標明鋼索依序斷裂的位置。

文章指出，在油罐車駛過跨中橋面後不久，跨中靠右側第一根鋼索與拱圈連接部位最先發生斷裂，為事故的起始破壞點。初步推斷應是大部分鋼索存在損傷，在首根鋼索失效後，內力重新分布，導致剩餘鋼索受力增加，引發一連串的連續斷裂，造成橋面最後崩潰。

大陸浙江工業大學的兩位橋樑專家彭衛兵博士(左)、戴飛博士。（圖／中國公路學報）

文中分析拱圈出現落樑的主要原因有二：一，鋼索釋放後拱頂回彈，在拱圈長度不變的情況下，拱腳發生相向位移，二，主樑受彎出現塑性鉸後，主樑跨中位移引起主樑與拱連接外進一步發生相向位移。上述兩個位移疊加導致主樑（橋面）和拱整體從支座上滑落。

文中最後建議，應加強鋼索與拱圈及主樑連接處的強度檢查，才能及時發現鋼索結構鏽蝕或疲勞引發的強度損失。

有不少網友看後轉發，評論「看看大陸的效率有多高！台灣第一時間還在撇清責任，怪東怪西，天災人禍推來拖去的。」「人家憑新聞報導影片已經把事故分析都做出來了，我們還在油罐車、橋墩、鋼纜⋯的扯不清。」

(中時電子報)