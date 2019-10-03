招聯會昨天召開常委會，修改繁星推薦招生規定，刪除繁星推薦招生簡章中，有關於「增額應由當年度考試分發名額調整流用」之規定，也就是繁星推薦增額錄取的名額不用從考試分發扣回來，從109學年起實施。

108學年大學繁星招生共有7個校系增額錄取13人，其中台大牙醫增額錄取7人、政大公行系、高醫大醫管資系、交大電機甲、彰師大電機、中華大學財務管理系、暨南大學電機系各增額1人。

其中台大牙醫系繁星推薦增額錄取7人，依規定要從考試分發名額中扣除，引起家長及學抗議，最後教育部以專案方式處理，讓台大牙醫系在考試分發僅減少3個名額，才平息此事件。

招聯會昨天召開常委會，通過修改「109學年度大學繁星推薦入學招生簡章」，修改了第九條有關於第一類學群至第七類學群分發比序及錄取作業中，有關於「分發比序作業」與「錄取」的條文，第一輪、第二輪分發經比序至最後一項仍相同者，則增額錄取。

同時，刪除了「增額之名額如屬教育部當學年度各系組織新生招生名額者，應由當年度大學考試入學分發名額調整流用」之規定。也就是，未來繁星推薦增額錄取的名額，不用從考試分發管道扣除。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，新規定從108學年起實施，也就是目前就讀高三的學生適用。另外，他提醒有志就讀牙醫系的學生也要注意，招聯會常委會之前已通過繁星推薦管道將牙醫學系調整至第八類學群，未來將與醫學系相同，除了第一階段的檢定、比序篩選外，還要進行第二階段之校系指定項目(面試)甄試，決定錄取學生。

(中時 )