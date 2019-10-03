樂桃航空執行董事CEO井上慎一宣佈，公司已自10月1日起新增東京(成田)─奄美大島航線，一天一班從日本關東地區直飛日本度假勝地奄美大島，預計年底再增大阪-奄美大島航線，歡迎台灣旅客透過這條島嶼航線體驗不一樣的日本。

樂桃航空執行董事邀請鹿兒島縣知事、奄美大島群島各相關團體，以及奄美大島吉祥物黑糖君)，一同歡慶首航，並與首航旅客熱情互動。

井上慎一表示，樂桃航空自營運以來積極增加新的航線，推動台日兩地觀光。奄美大島因擁有豐富的天然資源及獨特的島嶼文化，吸引許多觀光遊客前往度假。樂桃航空期待藉由此次開航，能夠讓台灣民眾認識奄美大島群島的多樣風貌及魅力，體驗不同以往的日本之旅。

藉由此次奄美大島開航，期待再度搭起『奄美大島群島與全亞洲的聯絡橋樑』，拉進日本與世界各地的距離，並活絡奄美大島地區的發展。

另外，樂桃航空預計在今年12月26日再增開大阪(關西)─奄美大島航線，為熱愛日本旅遊的台灣旅客提供具有多樣性的日本旅遊。

(工商 )