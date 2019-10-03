截至本週二(10/1)，歐洲四大足球聯賽已各戰罷6至7輪賽事，還有6支球隊開季至今未嘗敗績，其中兩隊更保持全勝，以下盤點這6隊開季的狀況，並預測下一輪各隊能否延續不敗走勢。

英超不敗

利物浦：7戰全勝

紅軍上週末作客，遭到升班馬謝菲爾德聯的嚴峻考驗，雖然全場控球比率高達七成，但射門16次僅有4次命中門框，直到70分鐘時才因為對方守門員迪恩亨德森的奶油手幸運破門，驚濤駭浪中以1：0險勝。利物浦寫下英超跨季16連勝，距離切爾西開季9連勝和曼城18連勝兩項英超紀錄，都只剩2場差距。紅軍本週末回歸安菲爾德，將迎來本季再度奮起的「狐狸」萊切斯特城，狐狸目前高居第3，是2015-16賽季奇蹟奪冠後的最佳排名。近2個賽季紅軍在英超對決狐狸的戰績是3勝1和，但3場勝利都只贏1球，上季在主場更被狐狸逼和。紅軍週中還要和奧地利薩爾斯堡紅牛進行歐冠第2輪小組賽，狐狸則沒有歐洲賽事，可專心備戰本場大戰，近況大勇的瓦迪和表現備受好評的詹姆斯麥迪森，將會給紅軍防線很大壓力。估計利物浦最多小勝1球，讓分/雙勝買萊切斯特城/和局，是較穩妥選項。

皇馬Sergio Ramos對觀眾鼓掌。（美聯社資料照）

西甲不敗

皇家馬德里：4勝3和

在巴塞隆納開季已輸2場的情況下，皇馬成了唯一不敗球隊，上週作客0：0踢平同城宿敵馬德里競技，暫以1分的優勢獨居榜首。皇馬去年10月由席丹的前隊友索拉里執掌兵符，但在今年2月底至3月初接連在國王盃和聯賽不敵巴塞隆納，以及歐冠16強被阿賈克斯作客逆轉淘汰後，索拉里遭解僱，由席丹臨危受命重掌帥印，雖然只能以第3名作收，但本季重現爭冠實力，如果兩大新兵阿扎爾與約維奇能盡快融入球隊，皇馬重奪失落兩季的西甲冠軍並非夢想。皇馬本週末迎來一場「意外」的榜首大戰，稱為意外是因為對手格拉納達是上季西乙亞軍的升班馬，竟在前7輪拿下4勝2和1敗的好成績，包括第5輪在主場2：0擊敗巴塞隆納！這支有著中資背景的西甲黑馬，以堅若磐石的防守讓巴薩絕望，開季7輪只失6球與皇馬相同，只落後畢爾包和馬德里競技，13個進球則僅次於比亞雷亞爾和巴塞隆納，還比皇馬多1球。全隊身價只有3350萬歐元排名西甲倒數第一的格拉納達，可能也會給皇馬意想不到的驚喜。預測格拉納達不敗，推薦受讓客勝。

國際米蘭Lautaro Martinez躍起爭球。（美聯社）

義甲不敗

國際米蘭：6戰全勝、尤文圖斯：5勝1和

連續兩個賽季排名第4的「藍黑軍團」國際米蘭，本季一躍成為爭冠熱門，這支由中資蘇寧控股集團擁有的球隊，在前尤文圖斯主帥孔蒂接任總教練後，今夏於轉會市場上風起雲湧，耗資超過1.5億歐元，引進比利時前鋒盧卡庫、烏拉圭後衛戈丁、祕魯前鋒拉薩羅、義大利前鋒波利塔諾，並租借義大利中場巴雷拉和智利中場桑切斯，完成了球隊質量的蛻變，國米在前6輪靠著優異的防守，締造4場門清只失2球，擊敗了包括AC米蘭和拉齊歐等勁旅，穩穩佔據榜首位置。國米本週的對手，正正就是同樣保持不敗的尤文圖斯。尤文自2011-12賽季起，取得空前的義甲8連霸成績。尤文本季依然強大，前6輪只在作客被佛倫提那0：0逼平，其他5場勝利包括主場4：3戰勝近8年4次屈居義甲亞軍的長期競爭對手拿坡里。尤文在今夏轉會市場也沒有閒著，以7500萬歐元的轉會費從阿賈克斯買進潛力優質的荷蘭中衛德里赫特、免費得到兵工廠的威爾斯中場拉姆西和巴黎聖日耳曼的法國中場拉比奧特、曼城交易來的巴西右後衛丹尼洛，以及回收前義大利國門布馮，尤文的防守陣容也在升級，前6輪失5球僅次於國米和拉齊歐。這場「真正」的榜首大戰是兩隊實力的大比拚，義甲向以防守見長，較常出現小分，兩隊近5次交手就出現4場2.5球以下（其中3場甚至低於1.5球），加上兩隊本季展現的防守實力，2.5球小當為首選。

拜仁慕尼黑Serge Gnabry慶祝進球。（美聯社資料照）

德甲不敗

拜仁慕尼黑：4勝2和、沃夫斯堡：3勝3和

德甲7連霸的拜仁慕尼黑雄踞一方，開季前6輪不敗可說是意料之中，雖然揭幕戰在主場被柏林赫塔嚇出一身冷汗，但仍靠著萊萬多夫斯基梅開二度，以2：2搶回1分。另一場失分的比賽，則是作客德甲新貴RB萊比錫，儘管又是萊萬首開紀錄，但RB萊比錫憑十二碼扳平比分。RB萊比錫前5輪4勝1和也在不敗行列，排名甚至高居第一，但上週主場對沙爾克04吞下首敗後排名被拜仁超越。拜仁向來被詬病盡收德甲精英，削弱其他球隊的競爭力，但今夏拜仁幾乎都是向外求援，包括破隊史轉會費紀錄從馬競加盟的法國中衛赫南德斯、從巴薩租借的巴西中場庫蒂尼奧、以及向國米租借的克羅埃西亞前鋒佩里西奇等，斯圖加特的法國後衛帕瓦是上季就談好的轉會，今夏唯一向其他德甲球隊挖角只有慕森加柏的法國中場屈桑斯。拜仁整體實力在德甲仍凌駕各隊之上，本週主場迎戰4連不勝的霍芬海姆，估計讓分主勝過盤不是難事。沃夫斯堡是久違的德甲冠軍，最近一次稱王是2008-09賽季，近10年在德甲浮沈，最佳成績是14-15賽季的亞軍，但也曾跌至17-18賽的16名，靠著附加賽才留在德甲。狼堡本季前6輪不敗主要得利於賽程，這6場的對手目前全部在積分榜第10名以後，狼堡本週在主場迎戰排名15的升班馬柏林聯，對手前6輪僅得1勝1和，最近吞下3連敗，因此看好狼堡主勝，也推薦2.5球小。

(中時電子報)