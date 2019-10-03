彰化縣36歲謝姓人妻，懷疑老公外遇，去年3月趁著楊姓丈夫忘記帶手機出門時，偷看後赫見林姓小三與丈夫的性愛影片、照片，還有鹹濕對話，她默默存檔欲提告，卻又因太氣憤而將影片轉傳給2名小姑分享，反遭丈夫提告妨害秘密罪，遭彰化地院判決應執行拘役95日，可上訴。

根據判決書，去年3月28日，謝女拿到從丈夫楊男遺落在住家裡的手機中發現，有其夫和林女的性愛照片、影片及line的對話紀錄，進而重製並儲存於自己的手機內，再拷貝於光碟，於7月5日檢附光碟具狀向彰化地檢署對楊男、林女提出通姦告訴，全案目前仍在彰化地檢署偵辦中。

因為人妻看到丈夫與小三的鹹濕對話與性愛影片太過震驚憤怒，越想越氣，事隔2天就把影片直接傳給兩個小姑，控訴「你哥外遇了，他做了對不起我的事」，讓楊男面子掛不住，也對妻子提告妨害秘密。夫妻倆感情決裂，已在今年6月下旬協議離婚。

法官認為，兩人雖為夫妻關係，但被告所為造成告訴人困擾非輕，殊為不該，且迄今未能與告訴人達成和解以取得諒解；審酌其素行尚佳，自白坦承犯行，因此依無故取得他人電腦之電磁紀錄罪、洩漏利用電腦持有他人之秘密罪，各處拘役55日、50日，合併應執行拘役95日，得易科罰金，仍可上訴。

(中時 )