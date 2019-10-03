日本職棒今(3)日公布戰力外名單，西武獅郭俊麟、廖任磊及羅德隊李杜軒同日遭到球團釋出，接下來將看有沒有其他球團有興趣，或是回台加入中職。

27歲的郭俊麟在西武獅效力5年，當時以簽約金5200萬、年薪1200萬日圓以洋將身分加盟，不過到日職後這幾年於一、二軍載浮載沉，雖然今年在二軍有12場登板並拿下2勝2敗，還有一場完封勝，不過仍遭到戰力外，結束5年西武獅生涯，留下38出賽、25場先發，5勝11敗，自責分率5.92的成績，同時也是西武獅今日公布的戰力外名單中，唯一外籍選手。

而廖任磊則是在2017年透過選秀加入巨人隊，去年遭到戰力外後轉而加盟西武獅，今年雖有上一軍的機會，不過登板3場比賽留下自責分率3.00的成績，二軍則是出賽26場吞下2敗，自責分率3.94。

另一名效力羅德隊的台灣選手李杜軒，遭釋出後則想參加戰力外的測試會，爭取留在日職的機會，根據日媒報導，李杜軒也有考慮返台加盟中職。

(中時電子報)