熱血萬分的女排世界盃結束後，男排世界盃緊接著在本週登場。衛冕軍美國除了隊長桑達(Taylor Sander)缺陣外，陣容名單仍是一時之選；義大利與俄羅斯都未派出最佳陣容應戰，爭冠機會相對渺茫；世界排名第一的巴西與去年世錦賽冠軍波蘭皆以一線陣容出擊，將會是美國衛冕路上的兩大勁敵。10/4週五14:00，美國與波蘭將正面交鋒，美國首戰以2比3爆冷不敵阿根廷，與波蘭一戰唯有全力贏下，才能保住衛冕的希望。

上一屆世界盃美國靠著三大主力桑達、安德森(Matt Anderson)及羅素(Aaron Russell)奪下隊史第二座世界盃冠軍。今年桑達因為肩膀傷勢無法與賽，補上桑達位置的穆古圖帝(Garrett Muagututia)球路不及桑達般刁準，與舉球員的搭配不盡理想，前兩戰攻擊成功率僅有41%。另一方面，世界盃美國隊陣容是去年世錦賽班底搭配今年表現突出的年輕球員，但奧運資格賽結束後，後續的泛美運動會及北美錦標賽皆是由年輕球員組成的二隊應戰，世界盃陣容並沒有太多時間磨合，前兩戰即可看出美國攻勢過於凌亂，因此後續賽事戰力是否成功整合，將是美國能否衛冕的一大關鍵。

波蘭在今年世界盃奪冠呼聲極高，備受看好的原因除了世錦賽MVP庫雷克(Bartosz Kurek)傷癒歸隊外，前古巴隊名將里昂(Wilfredo Leon)帶砲投靠也讓波蘭戰力如虎添翼。里昂2009年以16歲之姿帶領古巴隊在北美錦標賽決賽擊退4連霸的美國，一鳴驚人的里昂最終拿下賽會MVP、最佳攻擊手及最佳新秀三項獎項，2013年離開古巴後，過去5年曾分別效力俄羅斯喀山澤尼特及義大利佩魯賈，兩支球隊也在里昂的帶領拿下聯賽冠軍。波蘭陣中原已有庫雷克與庫比亞克(Michal Kubiak)的雙K連線，如今火線又多了全明星級的里昂，波蘭不但是本屆賽事奪冠大熱門，也會是觀賞性最高的隊伍。

細數兩隊過去幾年在一級國際賽事的交手紀錄，15年世界盃波蘭以3比1勝美國，隔年里約奧運美國以3比0回敬波蘭，18年世錦賽波蘭在四強戰靠著庫雷克與庫比亞克合力攻下51分，以3比2險勝美國，可見過往兩隊戰力的確是伯仲之間。但今年桑達的缺陣不僅削弱美國進攻端戰力，在防守端更是影響甚鉅，去年世錦賽桑達34.8%的接發球率高居所有球員之冠，少了桑達攻防兩端的穩定貢獻，要如何應付波蘭的三座砲塔將會是一大難題，推薦投注「不讓分玩法-波蘭勝」。

(中時電子報)