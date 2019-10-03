為行銷推廣國產雜糧，行政院農業委員會農糧署輔導臺中市東勢區農會，本（3）日在臺中市南海國際美食館辦理「108年媒合國產雜糧供應與推廣記者會」，以「樂活人生 農糧三步曲」為活動主題，結合中南海國際集團暨臺中樂活旅宿聯盟旗下多家品牌飯店、月子養生料理中心及溫泉會館，推出以優質國產雜糧食材入菜之婚宴料理、月子養生餐及野餐點心等精緻料理，期帶給消費大眾慢活、養生之健康生活，並展現出國產雜糧多元應用的一面。

農糧署說明，寶島臺灣自然環境佳，早期即有大面積種植雜糧，品項相當多元且具本土特色風味。近年來該署推動「大糧倉計畫」輔導農友生產國產雜糧，再次復興臺灣雜糧產業已見成效，除產量提升外，產品品質相對進口雜糧也來得新鮮、安全，並且營養與機能性成分上都有其特色優勢，滿滿的臺灣風味開始吸引主廚、食品業者關注與青睞。

農糧署表示，民以食為天，隨著國民生活水準提升，消費大眾對於健康、養生、環保與食品安全更加重視，為推廣國人進一步認識國產雜糧特色與美味，本次活動接續前於9月12日與永豐棧酒店合作熱度，執行單位特以「婚嫁」、「誕生」與「家庭同樂」人生三階段，並以大雅區農會契作之小麥及國產紅薏仁為主軸食材，搭配臺灣在地黑豆、甘藷、落花生與紅豆等特色雜糧，透過飯店主廚精湛廚藝、中醫師與營養師精心調配，演繹成為適合婚宴、產後調理及養生的美味營養料理，期提供國人樂活新選擇。

農糧署說明，今年成功地將國產雜糧推薦進入婚宴、月子中心與養生餐飲市場，即日起中南海國際集團暨臺中樂活旅宿聯盟旗下中南海酒店、南海國際美食館海灣藝術酒店及臺中日光溫泉度假酒店等11家飯店業者與璽妃養生料理將推出相關優惠方案，邀請國人一起以國產雜糧美食照顧自己的健康，並以行動支持在地農民與雜糧產業發展。

(工商 )