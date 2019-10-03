國慶連假下週登場，高公局表示，由於許多民眾出遊喜歡到東部踏青，但因為國道5號雪山隧道雙向各僅有2車道，且隧道內禁止變換車道，若遇龜速車行駛，除嚴重影響車流續進外，後方車輛被迫降低車速情況下，恐造成追撞事故。若有烏龜車，將開罰最高6000元罰鍰。

高公局表示，國道5號雪山隧道設有自動化科技執法系統，主要以違規變換車道、超速、低於最低速限及惡意逼車為取締項目，請用路人遵守相關規定行車，以免違規受罰。

高公局指出，透過自動化執法系統，可有效抑制隧道內違規行為，減低事故發生率；該系統將加強取締龜速車，減少慢速車對車流之干擾，並研議利用隧道廣播或資訊可變標誌(CMS)提醒該等車輛加速，以提升隧道內行車安全、效率。

高公局呼籲，行駛雪山隧道的用路人，在車流正常下，請保持行車安全間距，也請依速限行駛，對低於最低速限之烏龜車，將開罰3,000～6,000元罰鍰。

(工商 )