台中市大雅區農地違章工廠「群峪」倉庫與台灣百慕達紙器廠在今天凌晨發生大火，卻傳出2警消罹難的憾事，消防員工作權益促進會與環境權保障基金會等團體今（3）下午召開記者會，痛心疾呼「制度殺人」，呼籲要儘速通過消防法修法、檢討農地違章工廠，避免遺憾再度發生。

消防員工作權益促進會呼籲，立法院諸位委員，速修《消防法》，當違章工廠發生火警時，第一線消防員能針對火場情況，評估是否進去救災，要求地方政府必須積極拆除不當且具燃燒危險的違章工廠，不讓地方政府及民意代表的怠惰執法或違法關說，不讓違章工廠成為不定時炸彈，應讓消防員保有回家與家人團聚的機會。

環境權保障基金會執行長（二余）又文也強調，六月修工廠輔導法法時，農地工廠是否可以就地合法有很大的討論，當時民間團體均認為，從設置工廠時就應進行風險控管，才能可以盡可能地避免災害發生後的損害填補，「既然政府在修工廠輔導法時，選擇了就地合法的這條路，那相關公安、農安、食安風險就不應該任由民眾跟消防員承受」。

(工商 )