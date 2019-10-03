「西雅圖時報」（The Seattle Times）今天引述波音公司工程師的內部投訴書，直指波音管理階層因為不願增加成本，在737MAX系列客機研發時擋掉了重要的安全機制。

衣索比亞航空公司的波音737MAX客機今年3月墜毀，7週後，服務於西雅圖波音總部的33歲工程師于班克（Curtis Ewbank）透過波音內部吹哨人系統遞交一份投訴書，提到他的團隊曾於2014年向主管高層提出對MAX客機安全升級的計畫，「基於成本和機師訓練時數，波音經理人兩度拒絕為737MAX增加新系統」。

西雅圖時報報導，名為「合成空速表」（synthetic airspeed）的安全機制可以偵測到機頭的錯誤角度，協助終止機動特性增強系統（MCAS）啟動，避免衣索比亞航空和去年10月印尼獅子航空這兩起致命空難。

「合成空速表」早已裝設在波音787夢幻客機系列。波音公司拒絕透露這起員工內部舉發的細節。于班克在文件中自陳身分，但拒絕接受西雅圖時報訪問。

于班克是航空科班出身並擁有普度大學（Purdue University）碩士，他的主要工作包括研究過往的失事飛機案件，以相關資訊協助研發製造更安全的新飛機。內部舉發文件中，他提到曾短暫離開波音，「因管理階層重視成本和交機時程，遠勝於安全和品質」，但去年底又回到波音，在777X系列工作。

于班克4月提交的內部投訴書輾轉到了聯邦調查局，美國司法部、運輸部等單位皆對波音展開調查。737 MAX的禁飛令已經將近7個月，報導指出，波音改善的最後報告已經在本月送進美國聯邦航空總署（FAA），737MAX系列飛機可望在下月重新復飛。

(中央社)