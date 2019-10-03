私募產品銷售爆發力強 單月新產品數超過千檔 16:352019/10/03 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 綜合陸媒報導，今年私募產品銷售比起去年明顯回溫，目前華東某間大型券商深圳分公司在前9個月不到的時間，代銷私募產品量已經超過15億人民幣。私募網站數據顯示，今年私募基金發行數量明顯成長，自三月以來，平均每月發布新品都在1000檔以上。 (旺報 ) #私募 #產品 #銷售 #產品銷售 #私募基金 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸茅台價格明顯回落 從高點降達700人幣 10:502019/09/29 財經 《金融》私募股權論壇今登場，聚焦2大主軸 12:502019/10/01 財經 私募基金 最愛四大類商機 16:562019/10/01 財經 台灣私募併購成績 2019上半年陷盤整 17:422019/10/01 財經 羅昇私募現增 友通全數認購 04:102019/10/02 證券．權證 投資人小心！私募基金巨頭：全球經濟慘陷4困境 16:352019/10/02 財經 預定11月中下旬到位 亞太電私募增資150億 04:102019/10/03 財經要聞 空巴獲非法補貼 WTO准美國對歐盟產品祭報復關稅 10:342019/10/03 國際 美股2天慘跌800點 私募基金巨頭：全球經濟陷4困境 08:122019/10/03 財經 《電腦設備》宏碁ConceptD攻創作者，產官學合助設計經濟發展 16:312019/10/03 財經 兩岸熱門新聞 陸學者分析斷橋報告瘋傳 網友：台灣還扯不清 - 話題 新航母殺手現身 東風-41一秒失色 - 焦點新聞 - 旺報 美航母過南海 陸艦群近距離隨身 - 焦點新聞 - 旺報 陸國慶閱兵史上首次出現女將軍 長相曝光 - 兩岸 美媒高度關注大陸國慶閱兵：這些武器裝備太先進了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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