綜合陸媒報導，今年私募產品銷售比起去年明顯回溫，目前華東某間大型券商深圳分公司在前9個月不到的時間，代銷私募產品量已經超過15億人民幣。私募網站數據顯示，今年私募基金發行數量明顯成長，自三月以來，平均每月發布新品都在1000檔以上。

(旺報 )