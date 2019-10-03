高市勞工局執行「勞動條件落實法遵實施計畫」，針對中小企業主動進行法遵訪視，以輔導為優先，勞檢為輔。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市事業單位約5萬家，大多中小企業，但幾乎無專責人資或人事，面對勞動法令欠缺認知，往往因勞檢缺失挨罰，也不如何改善。為此，高市勞工局近期執行「勞動條件落實法遵實施計畫」，以輔導為優先，再輔以勞檢，共創勞資雙贏局面。

勞工局長王秋冬表示，「嚴官府，出厚賊」，過度勞動檢查及處分，並非行政目的，而以往宣導、輔導等措施，對於人力及資源有限的中小企業而言，成效並不符合預期。

勞工局針對中小企業主動進行「法遵訪視」，初步統計今年已完成657家中小企業訪視，仍有高達332家不熟悉勞動法令，為此勞局加強辦理宣導會，從根本協助中小企業，改採「風險分級管理」與「多元政策工具」措施。

王秋冬進一步說明，除持續加強多元法令宣導作為外，並對中小企業實施客製化到府法遵訪視，協助審閱出勤紀錄與工資清冊等資料，據以提出改善建議並追蹤改善成效。

勞工局除辦理法令宣導說明會外，也透過[email protected]「高雄市政府勞工局」、FB「小勞男孩向前行」、文宣寄送等管道外，積極辦理客製化到府「法遵訪視」，並追蹤改善成效，且彈性運用勞檢策略，除將勞工權益顧牢牢，也讓企業安心經營，營造勞資和諧雙贏。

(中時 )