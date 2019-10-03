比利時籍單車客迷路求助，斗坪所長曾麒翰熱心提供便當食用。〔謝明俊攝〕

一名比利時籍遊客來台騎單車環島，2日傍晚騎經124縣道頭份分局斗坪所門口時，因手機故障無法導航迷路，加上體力不支求助員警，警方熱心協助，因值晚餐時間，所長曾麒翰先提供便當供老外食用，再協助帶往附近飯店投宿，修理手機後隔天得以繼續行程，讓老外感激不已。

2日傍晚18時許，一名外籍遊客獨自牽著一台腳踏車出現在頭份分局斗坪派出所門口，神情顯得相當疲倦，警員林昱玎、沈春安上前關心，以英文翻譯並提供飲用水，得知老外遊客是比利時籍，原計畫獨自在台騎單車環島兩週，2日從南投騎到苗栗後，卻因手機故障無法導航迷路，加上天色已晚，體力明顯不支下，剛好行經斗坪派出所，才向警方求援。

所長曾麒翰得悉後，因值晚餐時刻，於是提供便當給老外食用，待男子暫歇體力恢復後，再由林、沈2員協助帶同男子至附近飯店投宿，並商請飯店協助通知手機行人員幫忙修理手機，讓男子能順利繼續行程，老外單車客向員警表示，他從來沒遇過像斗坪派出所裡這麼好的警察，再三表達感謝員警熱心協助、提供資源，對台灣警察親和力留下深刻印象，最後與員警開心合影紀念。

頭份警分局長邱紹雄表示，斗坪派出所員警為民服務不分國籍，讓外籍遊客感受到台灣警察濃濃人情味，員警以同理心為民服務，獲得民眾肯定及讚美，優秀表現深值嘉許。

(中時 )