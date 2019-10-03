台中市1家免洗餐具工廠大火2名搶救警消殞命，台中地檢署檢察官3日傳訊陳姓廠商負責人及現場救災人員等人調查，釐清火災發生原因及救災過程。到場的消防人員面對媒體傷痛無法言語；陳姓業者則表示，他到場急著要衝進倉庫搶救電腦等物，消防人員還擔心他危險而阻止，沒想到打火兄弟已奮不顧身進火場搶救，甚至竟發生憾事。

台中地檢署檢察官下午傳訊陳姓廠商負責人及執行搶救人員等多人，展開調查。台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，將進一步釐清火災發生原因及救災過程，至於在火場發現的2具遺體，由警方鑑識中心採生物跡證，並請家屬配合採樣DNA，正進行身分確認中。

以證人身分到場搶救的多名消防人員面對媒體，心情仍傷痛、無法言語。

對2名警消為搶救他廠房而殞命，陳姓業者心情沈重地說，他被消防隊通知到場，發現廠房起火，急著要衝進緊鄰的倉庫，要搶救在倉庫內辦公室的電腦、存摺及現金等物，但在場消防人員還擔心他的安全問題，禁止他進入火場。他萬萬沒想到，打火兄弟已進火場搶救，甚至最後發生憾事。

陳姓業者指出，廠房及緊鄰的倉庫都是他自己興建，1樓的支柱是H鋼，而2樓地板是以C型鋼搭建起來的。

(中時 )