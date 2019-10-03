南方澳跨港大橋10月1日上午發生崩塌阻斷航道，事發當時在橋下等候加油三艘漁船遭壓損，並造成外籍船員6死、9傷。農委會主委陳吉仲今（3）日上午親赴宜蘭與交通部次長黃玉霖、宜蘭縣縣長林姿妙、立法委員陳歐珀及漁會理事長蔡源龍等慰問船主並協調無法出港漁船補償事宜。

為表達對受災船主、船員之關心及漁船無法出海作業遭受之損失，漁業署表示，針對遭壓損的三艘漁船部分，農委會陳吉仲主委向船主表達關切之意，並將協助爭取應有之賠償。

此外無法出海作業之漁船有500餘艘，為減少漁民損失，今日上午協調會中蘇澳區漁會代表漁民提出請求，經協調後之補償部分如下：

(一) 以880元作為每日每噸的產值，按在港無法作業漁船總噸數乘以前述之產值，作為每日補償金，未出港日數以4日(含受困及整備等)核計。

(二) 漁筏及未滿5噸漁船以5噸計。

(三) 因為漁船吃水無法通過臨時航道，需拆除船上網具等設備者，經向蘇澳區漁會申請並完成拆除者，每船補助3萬元。

(四) 移泊至商港區替代碼頭之漁船，加冰每支補助100元，至航道恢復為止。

至於補助對象，漁業署指出，限以最近1年內，也就是2018年9月30日至今年9月30日，有出海作業漁船或今年10月1日前一周已經聘僱引進外籍船員、已加油、加冰整備出港者，或前一年船體維修（含主機）者。

另外，為慰勞救災人員及慰問受傷外籍船員，由漁業署代理署長張致盛前往羅東聖母醫院探視及慰問受傷之外籍船員，並致贈慰問金。

漁業署最後表示，感謝交通部、外交部、勞動部、衛福部、國軍弟兄、宜蘭縣政府、漁會及民間救難團體處理本次災難的付出，並在大家通力合作下，於今（3）日上午恢復部分漁港航道通行，讓漁民可以順利出海作業，另漁業署將持續追蹤外籍船員家屬來臺情況，並適時給予必要之協助，亦將持續關懷受傷之外籍船員，及協助漁民處理救助及補償事宜。

(工商 )