浩角翔起近日主持節目《綜藝新時代》，一行人來到高雄廟宇密集度最高的蓮池潭，眾人來到左營蓮池潭三大景之一的玄天神像前，進行招牌遊戲「頭文字椅」，來賓坐在滑動的辦公椅競速，浩子這遊戲從未落敗，並創下六連霸受封「不敗機器」，製作單位甚至製作「六顆星」值星帶，表揚他戰功輝煌。
浩子本想在玄天上帝見證下力拚七連勝，卻發現隊員中有演藝圈體能最差的納豆，他為此直喊，「演藝圈是黑暗的。」說到這裡他忍不住哭喊，「製作單位實在太不公平，故意安排納豆給我，衛冕者寶座會因他失敗。」沒想到納豆使出吃奶力氣，還不斷瘋喊「超累」，不過，跟張立東拚命玩遊戲的他，最後還是輸了一大截，被大家評論，「果真是老鼠屎無誤。」
該集節目的最後贏家能乘坐大型SUP遊覽蓮池潭風光，划船的水手由輸家來擔任，浩翔在光頭教練的指導下，拿著槳死命划卻不見往前，而來賓之一的納豆跟籃籃更在SUP上發現兩人竟然長得很相似，還以兄妹相稱。
(中時 )
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