國立故宮博物院3日於立法院教育與文化委員會業務報告並備詢時，諸多立委均質疑南、北故宮參觀人次節節下滑，尤其南院自開館以來一直被諷為「蚊子館」，陸客不來的此時，應思考如何吸引更多國際觀光客，而立委蔣乃辛更是質疑，新故宮計畫共計要花81億，預估可增加的參觀人次卻僅26萬，「還比不上一檔2個月的特展能吸引上百萬人」。

立委林奕華質疑「新故宮計畫有維持故宮特殊性？到底是故宮的文物吸引人，還是所有的文物進故宮都能吸引人？」認為台北故宮參觀人數一直下降，北京故宮卻屢創新高，問題仍在於「台灣的故宮」無法凸顯故宮典藏的特色。對此故宮院長吳密察表示，故宮與其他博物館的區隔定位就在於它是「收藏中國古代文物量與質最好的」，如今南院75％的展出文物都來自北院，自是凸顯原有的故宮典藏特色。

立委黃國書也以《Art newspaper》的「全世界最受歡迎博物館」評比，指出2015年台北故宮還在該項評比中占全球第六強，而至2018年已跌出10名之外，除了世界排名「倒退嚕」，參觀人數也由2016年的600多萬人次，下滑至去年全年跌破300萬人次，「陸客不來要有新思維」要求就國內外參訪人數下滑提出檢討與對策。

針對南院衝人氣，吳密察指出今年暑期推出親子月活動以及免門票政策皆收到成效，「今年截至9月底的參觀人次已超越去年全年的76萬，年底目標人次達90萬，但我期許能衝100萬」但立委蘇巧慧也指出，南院的人次統計是包括入園於戶外參加活動的人數，對此吳密察也指出，「我們的目標是讓民眾先進園，再進館，再進入二樓的展場」。

但蔣乃辛指出，整個新故宮計畫自2016年迄今始終執行率低落，至今僅達19.7％，而整個新故宮計畫要花81億，預估提升參觀人次僅26萬，反觀幾個特展如2016年的《教廷文物特展》、《清明上河圖特展》等，在2、3個月內便累積了上百萬的參觀人次，「還是應該思考展覽的特色在哪？參觀人數逐年下降問題何在？」

(旺報 )