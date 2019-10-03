台中市大雅區一家紙器廠3日凌晨火警，造成2名優秀消防隊員不幸殉職！面對星火足以燎原造成嚴重災情，市議員陳清龍、張玉嬿等3日為民請命，要求市府儘速修正「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」，限制時間由現行的零時至6時，改為晚上10時以後不得施放。

陳清龍指出，今年9月間，豐原區一處神明會，連續兩天的宗教慶典及全區遶境活動，各式陣頭、車隊、燃放鞭炮、煙火等，對交通、環保、噪音等造成嚴重影響；煙火的火苗四處亂竄對周遭居民生活安寧、安全上造成極大困擾與威脅，不容再等閒視之。

陳清龍說，豐原市民連續兩天晚上，反映陳情電話灌爆台中市政府各機關單位；為維護市民生活安寧，也尊重宗教信仰，市府應儘速檢討現有相關法規或有不足，或研議相關自治條例；以免年關前進入進香及廟會旺季，因市府無法可管等造成民怨四起。

市議員謝志忠、張玉嬿、林德宇等，提案要求市府儘速修正「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」第五條有關限制施放時間；由現行的零時至6時修改為晚上10時後不得施放，以維社區安寧及避免火苗亂竄造成危險。

(中時 )