台中市消防局特搜大隊西屯分隊員謝志雄與張哲嘉，3日因搶救大雅區工廠火警，不幸殉職，有些休假的消防弟兄得知消息，趕至台中殯儀館關心，眼眶泛紅，場面哀戚、令人鼻酸；台中市消防局當天將官網網頁改成黑白，以「慟！救災英雄殞落」斗大標題，哀悼在火場中喪生的2名同袍。

台中市消防局指出，32歲消防隊員張哲嘉，服務年資11年，警專25期畢；有火災搶救基礎班、國際人道救援、救生教練、救助訓、游離輻射人員、高級救護員、化災搶救基礎班、化災搶救指揮官班訓練。參與88風災、蘇花公路遊覽車翻落懸崖搶救、高雄氣爆、台南震災、筏子溪沙洲受困等重大災害搶救，表現優異。

另33歲消防隊員謝志雄，服務年資7年，99年特班畢，有火災搶救基礎班、18期救助師資班、受過救生員、國際人道救援、救助訓、山難搜救訓、中級救護員、游離輻射人員、化災搶救基礎班訓練；參與台南震災、台中望高寮自殺救助、花蓮震災、南屯區寶山一街溺水等重大災害搶救。B

(中時 )