台南市勞工局長王鑫基日前參訪永康區一家化妝品公司，發現業者晉用40幾個來自東南亞大學生在工廠實習打工，他取得業者同意，將再提供25個全為台灣學生打造的實習職缺，分給4所大學生，只要學習能力受肯定，學生未來畢業就能立刻就業，月薪可望在3萬以上。

台南市勞工局過去已媒合8家企業與24間次學校，提供729個就業機會與512個實習機會，其中121位學生在實習後獲得企業留用。台南市長黃偉哲表示，政府掛保證，媒合優質的企業與學校，可以避免學生工作碰到血汗工廠或詐騙集團。

台南勞工局3日再媒合一家專門從事國際化妝品代工的「將寶」實業公司，該公司經營32年，近年遇上中階幹部斷層問題，希望在少子化的台灣社會裡，培養在地學子或願意留在台南工作的人才。

業者一口氣答應提供25個實習職缺，由中華醫事科大、台南應用科大、崑山科大與嘉藥科大4所大學共同分配實習機會，業者承諾，這25人只要表現良好，未來畢業有極高機率直接留用，視為儲備幹部，每月起薪會在3萬以上，甚至更高。

將寶實業公司協理蔡叔倩表示，過去每年暑假，工絲固定提供3至50個職缺給大學生工讀，之前配合政府南向政策，提供40幾個學生實習工作，但這政策多數是東南亞的交換學生，這次單純將機會保留給台灣學子。

台南市勞工局長王鑫基表示，企業提供學生實習機會，可以降低學用落差，學生可同時具備工作經驗與社會歷練，提早進入職場卡位。中華醫事科大校長曾信超稱讚台南市勞工局增加學生的學習管道兼未來就業的出路，創造產、官、學三贏。

(中時 )