高市觀光局代理局長邱俊龍（左）與實踐大學丁斌首副校長（右）3日簽署地方創生合作備忘錄，盼攜手推動東高雄觀光發展。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

大旗美地區被譽為高雄的後花園，擁有絕佳觀光資源條件。高市觀光局有意打造「東高慢食旅」品牌，3日再攜手實踐大學高雄校區簽署地方創生、大學社會責任USR合作備忘錄，盤點東高雄9區發展潛力及優勢，力促當地觀光發展。

觀光局代理局長邱俊龍提到，東高雄9區具有豐富文化底蘊，聚集閩南、客家、原住民等不同族群，形塑特有風土文化、故事、習慣，加上當地小農眾多，非常適合發展源自義大利慢食、慢城市運動理念，結合當地餐廳，製作小量並融合當地文化背景的特色料理。

他指出，今年6月起觀光局大力推動「東高慢食旅」慢城市運動，推動強調食材友善、文化連結、價格公平、商家熱情友好等面向等高雄慢食認證標準，同時進行商家輔導評鑑，挖掘不少返鄉創業青年、用心傳承家鄉好味道的茶農後代等餐飲店家。

觀光局表示，雙方簽約後，未來將盤點在地生活文化優勢元素，發展具產業能量與維持在地生活樣貌的慢食悠旅行，翻轉產業工作機會欠缺、人口外流、教育資源少及高齡人口老化等劣勢，發展東高雄豐富人、文、地、產、景等區域發展。

觀光局也期待藉由輔導在地店家、遊程推廣、改善交通改善、申請專利、於旗山產業中心設置借問站，提供遊客旅遊諮詢服務，並配合經濟部工業局「智慧旅遊好玩咖」專案規畫物產館，方便民眾線上訂購東高雄伴手禮，因應智慧旅遊服務需求，逐步將「東高慢食旅」品牌化，進而活絡地方產業。

(中時 )