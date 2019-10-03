【旺董Q&A】10《國台辦的角色？韓國瑜與郭台銘？年輕人要獨立？》

2020總統大選倒數100天，傳出國民黨總統參選人韓國瑜仍希望尋求與鴻海創辦人郭台銘會面的機會。但遭郭營打臉，指現在兩人也沒有見面的必要。對此，旺董蔡衍明在今天youtube頻道指出，韓國瑜無需和果凍見面了，韓現在要想到底做什麼事情？讓人家看不起，要來改變自己，而不是拜託別人來看得起，這樣才對。

另對網友詢問為什麼和國台辦接觸？旺董表示，不碰政治很用心的去經營事業，這樣對政府來說是最高興。當初，去大陸經營旺旺的時候，他也很怕共產黨。他在91年、92年的時候去大陸，那時對台灣（商人）是一個非常好非常好的機會，因為中國這個市場要開放。那個時候其實我們台商去最大最大的優勢在哪裡？當時全國各地都有台辦系統，其實你到一個人生地不熟的地方，你很多事情你要問誰？那個時候我們台商有台辦在協助，實在是幫助很大。

但是在大陸經商跟國台辦接觸是必要嗎？旺董表示，有一些事情，你真的是不懂，當然現在你在大陸經商有會計師律師可以問，以前是問國台辦比較快。所以，旺董呼籲大陸和台灣人民之間不要有對立。

(中時電子報)