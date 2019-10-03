國民黨總統參選人韓國瑜近日聲勢下滑，黨中央近日人事地震，撤換組織陸戰操盤手，此時陣前換將掀起軒然大波。前新北市長朱立倫今天表示，因挺韓而遭撤換的理由不成立，「黨務幹部不就應該跟競總結合，支持總統候選人？」

朱立倫上午陪同從不分區轉戰新北板橋立委的柯志恩開直播，大談教育政策。會後被問到黨中央人事地震，內鬥浮上檯面，朱立倫主動提及，聽聞前組發會主委李哲華導向韓國瑜，他覺得這應該不是原因，理由也不成立，「因為今天的黨務幹部，不就應該跟競選總部結合在一起，多支持我們的總統候選人？」

朱立倫說，尊重吳敦義的安排，他相信李哲華調到智庫去，會持續盡全力發歸智庫功能協助立委與總統候選人。他呼籲大家在各自崗位上同心協力，希望任何一個變動、人事，都盡量減少社會疑慮與被對方見縫插針的機會。

詢及未來邀請是否邀請鴻海創辦人郭台銘站台，柯志恩強調，至今郭董在兩岸政策關係與國民黨彼此之間的關聯性為何，他只能說希望能擴大最大的朋友圈，幫他們加持，萬一郭願意站台，特別是藍營出身的好朋友，絕對非常歡迎。

(中時 )