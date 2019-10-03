2019年中華隊24人名單需先考慮世界12強中華隊名單，因此今(3)日才正式公布，旅美好手林子偉、張育成、鄧愷威、林鋅杰、張進德等選手將回國披上國家隊戰袍，張育成與張進德兄弟兩人成棒後首次同期入選中華隊，統一獅蘇智傑、歐力士張奕、業餘好手吳昇峰，則同時入選亞錦賽及12強名單。
就算在大聯盟40人名單內也能參加亞錦賽，因此效力紅襪林子偉、印地安人張育成將繼2015年亞錦賽後再次並肩作戰，鎮守中華隊三、游防區，張育成也將與哥哥張進德一起穿上中華隊球衣並肩作戰。
統一獅蘇智傑、歐力士張奕、業餘好手吳昇峰，同時入選亞錦賽及12強名單，不過此24人名單可能還有變動，其中張奕與陳仕朋若所屬母隊無法配合，也將由預備人員替補出賽，其中林子偉與張育成將於下週與球隊會合。
亞錦賽將於10月14至20日在台灣開打，不過因為中職季後賽對戰組合尚未明朗，原定在台中及洲際球場開打，若中信兄弟闖進中職總冠軍賽，將會優先使用洲際球場，亞錦賽則改成台中、斗六球場兩地開打。
投手：
黃健隆（合庫）
吳昇峰（合庫）
鄭佑豪（航空城）
王宗豪（台電）
謝伯賢（台電）
劉致榮（文化）
鄧愷威（美職巨人）
張 奕（日職歐力士）
林鋅杰（美職費城人）
陳仕朋（富邦悍將）
捕手：
張進德（美職巨人）
黃佳瑋（合庫）
陳瑞慕（台電）
內野手：
林子偉（美職紅襪）
張育成（美職印地安人）
林 瀚（合庫）
陳偉志（台電）
廖俊凱（台電）
蕭帛庭（台電）
姜建銘（安永鮮物）
外野手：
蘇智傑（統一獅）
戴如量（台電）
蔡智榆（台電）
楊振裕（合庫）
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。