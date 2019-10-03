2019年中華隊24人名單需先考慮世界12強中華隊名單，因此今(3)日才正式公布，旅美好手林子偉、張育成、鄧愷威、林鋅杰、張進德等選手將回國披上國家隊戰袍，張育成與張進德兄弟兩人成棒後首次同期入選中華隊，統一獅蘇智傑、歐力士張奕、業餘好手吳昇峰，則同時入選亞錦賽及12強名單。

就算在大聯盟40人名單內也能參加亞錦賽，因此效力紅襪林子偉、印地安人張育成將繼2015年亞錦賽後再次並肩作戰，鎮守中華隊三、游防區，張育成也將與哥哥張進德一起穿上中華隊球衣並肩作戰。

統一獅蘇智傑、歐力士張奕、業餘好手吳昇峰，同時入選亞錦賽及12強名單，不過此24人名單可能還有變動，其中張奕與陳仕朋若所屬母隊無法配合，也將由預備人員替補出賽，其中林子偉與張育成將於下週與球隊會合。

亞錦賽將於10月14至20日在台灣開打，不過因為中職季後賽對戰組合尚未明朗，原定在台中及洲際球場開打，若中信兄弟闖進中職總冠軍賽，將會優先使用洲際球場，亞錦賽則改成台中、斗六球場兩地開打。

2019年亞錦賽中華隊名單。（中華棒協提供／鄧心瑜傳真）

投手：

黃健隆（合庫）

吳昇峰（合庫）

鄭佑豪（航空城）

王宗豪（台電）

謝伯賢（台電）

劉致榮（文化）

鄧愷威（美職巨人）

張 奕（日職歐力士）

林鋅杰（美職費城人）

陳仕朋（富邦悍將）

捕手：

張進德（美職巨人）

黃佳瑋（合庫）

陳瑞慕（台電）

內野手：

林子偉（美職紅襪）

張育成（美職印地安人）

林 瀚（合庫）

陳偉志（台電）

廖俊凱（台電）

蕭帛庭（台電）

姜建銘（安永鮮物）

外野手：

蘇智傑（統一獅）

戴如量（台電）

蔡智榆（台電）

楊振裕（合庫）

(中時電子報)