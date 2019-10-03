台中市1家免洗餐具工廠大火2名搶救警消殞命，台中地檢署檢察官3日傳訊相關人員展開調查，釐清火災發生原因及救災過程。多名消防同仁面對媒體時，仍傷痛無法言語。據了解，消防人員抵達到場救災時，倉庫僅屋頂上方有部分煙霧蔓延，內部仍通透、明亮，並無火勢及明顯黑煙，進火場尋找熱點屬於標準必要程序。

檢方以證人身分傳訊現場搶救的多名消防人員，他們顯露疲憊、心情傷痛，面對媒體時，明顯無法言語。

據了解，消防人員抵達到場搶救火災時，廠房部分已起火燃燒，但緊鄰的倉庫僅屋頂上方有部分煙霧蔓延過來，經現場照明燈可清晰看見倉庫內部並無火勢及明顯黑煙，且辦公室內部仍相當通透、明亮。

據指出，現場搶救的消防人員為阻絕延燒、保障民眾財產，立刻組成3人小組，由1人在外掌握監控狀況、2人持熱顯像儀探測進入火場尋找熱點，這是屬於標準必要程序，但沒想到竟發生憾事。

(中時 )